Congratulations West Milford High School Class of 2022

West Milford High School celebrated the graduation of the Class of 2022 on Tuesday, June 21. A total of 243 students earned their diplomas this year, including Valedictorian AJ Jelonnek and Salutatorian Val Lucarello.

Below is a complete list of the Class of 2022 graduates:

AJ Jelonnek

Val Lucarello

Jillian Mikayla Abbood

Sophia Susana Aciego

Emmanuel Acosta

Christopher Albar

Noah Dino Amari

Chase A. Appell

Samantha Marie Araujo

Olivia Arciniega

Natalia Baba

Madison Nina Babcock

Dillon P. Bakker

Tyler S. Barker

Georgiana Grace Barrett

Johnathan Michael Basil

Stephanie L. Batayiannis

Jaidan Becker

Kyle Raymond Bednarski

Farrah Bekiers

Aidan J. Bell

Rebecca S. Benowitz

Zachary J. Bidwell

Charles Martin Biegel

Aidan Fritz Bolger

Wyatt H. Bott

Kaitlyn Bottcher

Michael John Brasile

Michael Thomas Brigante, Jr.

Delaney Susan Brown

Zachary Brown

Skylar Burke

Timothy John Butcher

Tristan L. Caffrey

Joshua William Calderone

Bethany Capobianco

Kelly A. Carlino

Keith Daniel Carpenter

Dhalejah M. Chamberlain

Rachel Gail Chandler

Jean Checo

Tanner Christie

Jacob Colon

Dylan Thomas Connors

Bryn Skyler Cornwell

Abigail Coscia

Christian Costanza

Abigail L. Crane

Olliver Crosby

Matthew R. D’Errico

Juliette M. DeBenedetto

Mason D. Decker

Joshua DeGraaf

Diante Robert De Groat

Kali Nicole DeMott

Victoria Jaworski

Rebecca DeTuro

Thomas James Dinzik

Andrew R. Dittemer

Jason Robert Donohue

Aimee L. Doran

David J. Dorne, Jr.

Shane R. Duffy

Emma Grace Dykenga

Gianna Edmond

Lorelei Eisele

Cody James Eldridge

Mattias Eriksson

Catherine Y. Espichan

Victoria M. Evanchick

Amaya Falby

Mason G. Fernbacher

Alexandra Forgie

Kai James Foster

Joseph Frank

Jessica Franke

Langdon Paul Frey

Travis Frommelt

Ryan Charles Gabel

Kara Elizabeth Gaddish

Kaylee Paige Haftek

Nikki Ann Galella

James Callan Gammon III

Melanie Garcia

Emily Geller

Logan Geritano

Isabelle O. Gernhardt

Katina Gloria

Izabel Gloster

Evan J. Glueck

Collin Jacob Goldberg

Angelica Goncalves

Luke J. Gonzalez

Nicola Granata

Mia R. Grizzuti

Kiara Gutierrez

Jacob Dylan Haag

Cody Raymond Hamilton

Cole Dillon Hamilton

Michael T. Harrison

Erin M. Harvey

Cristian Hass

Kayla Healy

Emily Philomena Hearn

Alyssa Heddy

Brian David Henkel

Patrick M. Henzley

Tyler Heres

Jenna Hodgson

Nathaniel E. Hollandsworth

Victoria N. Holm

Stephanie Huang

Vaughn Wolfgang Hurst

Brandy Abigail Iglesias

Liam Indoe

Daniel A. Janz, Jr.

Catherine Rose Jonas

David L. Jones

John David Jones

Patrick D. Jorgensen

Brayden Kierstead

Sarah Jane Koblitz

Mathew Kochan

Owen Kohle

Kailyn Paige Kolatac

Olivia Lynne Kuchavik

Charles J. Kuhles

Kaitlyn Elizabeth Kymer

Brenna M. Lakardis

Nicholas J. Lamothe

Briana Noelle Lentz

Gianna Levan

Jenny Lin

Gustav J. Lindstrom

Cato M. Locus

Katelyn A. Lynch

Faith Mac Arthur

Zakary Macejka

Colin J. Madara

Alexander R. Marmol

Sofia Ann Marotta

Marieli Marquez

Zander M. Masanko

Kade William McDaniel

Lucas McDonald

Tyler C. McDowell

Megan Marie McFadden

Seamus P. McGuinness

Aidan Trent McGuire

Madison Lynn McIlwrath

Zachary F. McPhee

Papatya Lara Memili

Joshua Elan Mester

De’Sean R. Milligan

Derek Joseph Montesano

Kallie Moore

Shawn Moore

Nae’qwon J. Morris

Luke W. Mulligan

Valerie Murphy

Liam James Murtha

Ethan S. Noss

Jomar Nuesi

Olivia Anne O’Mahoney

Joshua Alexander O’Mealy

Christian Ocasio

Julia Eileen Oesterle

Dillen Orsino

Devon Theresa Owen

Joseph Anthony Palminteri, Jr.

Ellie L. Panfile

Chloé Rae Pasek

Anthony M. Pepe

Izabella C. Perez

Kylee Dayne Perillo

Michael Anthony Petronaci

Francesco John Petrosillo

Sarah N. Picioccio

Quinn S. Pierce

Samantha Rose Platt

Daniel Connor Preziosi

Dylan Principato

Zachary Proctor

Ryan R. Rasp

Caleb J. Ratcliff

Mia C. Ravallo

Christopher O. Reed

Connor Vincent Ribarczek

Deron G. Ricker

Isaac Riehl

Zachary J. Rodek

David E. Rodriguez

Michael W. Rottenberg

Mark Sadlo

Alex Sanchez

Lilianna G. Sanchez

Katie Anne Scala

Alexander G. Schechter

Hayley Nicole Schmier

Reyna K. Singleton

Christopher Ty Smith

Connor Joseph Smith

Cole Smyth

James S. Snyder

Megan J. Spliedt

Nicholas A. Stanchich

Maya Jean Starr

Michelle Faith Stein

Shayla R. Stillman

Madeline Marie Storch

Connor Struck

Ashton Stymacks

Grace Elizabeth Syme

Jonathan Ryan Tafuri

Melany Abigail Tallaksen

Justin Tejada

Ebenezer L. Thomas

Avery Thurstans

Dakota B. Tonnessen-Visaggio

Mya Travieso

Shaun Treloar

Zachary P. Treptow

Ralph Turre III

Oakley Thomas Vacca

Julia Elizabeth Van Den Berg

Nathanael R. VandeWeert

Corran David Vaughan

Stephanie Waldo

Declan R. Wallace

Abigail Weiss

Brooke Mary Weston

Paige Weston

Nicholas D. Wilson

Matthew Thomas Woodard

Kimora Wright

Shane David Yodice

Jake Zakar

Anthony Zborowski

Zachary M. Zeppetelli

Nicholas Zgiet

Amy Zheng

Brian Hermes Zuniga

Abigail J. Zweil