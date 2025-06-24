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West Milford High School Class of 2025

| 24 Jun 2025 | 04:18
    West Milford High School Class of 2025

Daniel R. Abt

Leonard Alka

Lorenzo Andrade

Jesse James Araujo

Adison Arciniega

Kendra L. Austin

Patrick Baba

Massimo Balestrieri

Nicholas Ryan Barbella

Lucien Rosario Barca

Enya Elizabeth Barrett

Martina Eileen Begnoche

Brianne Casey Bell

Emily Rose Biesiada

Anna Borsetti

Samantha Bower

Nicholas Brandão

Spencer James Brownlee

Mackenna Jayden Bush

Angel Campos

Joel R. Campos

Nicholas Paul Carbone

Gianna Marie Card

Amanda Brooke Carolan

Emma Marie Carson

Natalie Jacquelyn Casella

Gregory Mark Chaim

Michele Dominic Chirichiello

Mark Clair

Sean M. Conklin

Taina Cordero

Jillian J. Crane

Faith Mary Curto

Stephen Czykier

Vincent Dominic D’Andrea

Jason D’Errico

Shannon Nicole DalCais

Valdrita Dauti

Haily Davis

Dean Deaver

Anthony DeFede

Lindsey Ann DeLorenzo

Jayden DeRaffele

Carsen Edward DeRobertis

William Daniel Díaz

Cassidy Nicole DiMaggio

Karle Rose Donohoe

Nicholas Christian Douglas

Ryleigh Drew

Ciarra Edmond

Jake R. Elmini

Angel Espichan

Matthew Lewis Evans

Benyaamin Faraji

Justin R. Fenning

Jaden Mark Foster

Lucy Reiss Frey

Kyle Frommelt

Darniss Fucci Jr.

Zoë M. Fuchs

Caroline Joyce Gabel

William Lawrence Gaddish III

Ethan Garcia

Owen Ginder

Kyle Gloria

Elizabeth Gomez

Derek E. Gong-Weeast

Jennifer Good

Maxwell J. Gorny

Benjamin Robert Gray

Damian Daniel Gray

Alexandra Maria Gruber

Hailey Elizabeth Gruenler

Chloé Judith Gunther

July D. Gutierrez

Shirley Delfina Gutierrez

Brianna Hallahan

Aedan Tyler Hanley

Colton Wyatt Hardison

Ian Douglas Harris

Hunter T. Harz

Elyana Hass

Bridget MaryClaire Henkel

Danielle Marie Hernandez

Jose Hernandez

Abigail L. Highers

Kate Mikaela Huggins

Adriana Hutsal

Samantha Indoe

Lauren Grace Jakobczuk

Vincent Joseph Janetzko

Christopher Gavin Janitz Jr.

Molly Joanne Kane

Hailey Elizabeth Kapral

Daxton Vincent Keller

Jake Thomas Kelshaw

John Keramedjian

Kacper Kozuszko

Szymon Jozef Krempaski

Lily Kreutzer

Benjamin Robert Lighty

Tyler Michael Ligouri

Zoe A. Lisbona

Ognjen Ljusic

Brodie Sullivan Loveland

Evan James Lynch

Landon MacKenzie

Dominick J. Maffetone

Alyssa Rae Mann

Michael B. Manthey

Meagan Marie Manzarron

Gavin Marshall

Christian David Martinez

Matthew Charles McConnell

Ryan J. McElwee

Stephanie McManus

Isabella Medina

Tyler J. Meier

Zack Miegoc

Marcus S. Milligan

Evangeline Miranda

Daniella Marie Montalbano

Dorothy Josephine Moran

Emma Olivia Morgan

Marcus Tyrin Morgan

Karl Robert Mueller

Natalie Mulholland

Keira Louise Mulligan

Erilys M. Munoz

John A. Munoz

Caitlyn Murphy

Armoni J. Mussina

Alexander George Naoum

Bridget Catherine Nevin

Leah Noelle Norton

Daniel J. Novak

Kristen Joy Nowacki

Amanda M. O’Brien

Mackenzie Rose O’Dell

Dylan Aidan Orofino

Edip Oruli

Anthony Joseph Ostolaza

Benjamin John Otto

Jude Martin Otto

David A. Ovalles-Taveras

Ella Rose Paget

Aidan John Panfile

Logan Passariello-Daly

Jonas J. Paulino

Lily Grace Petronaci

Lisa Picioccio

Jordin Illyasah Pope

Dylan Paige Preziosi

Brayden Edward Primavera

Jess Allen Pritchett

Gillian Alba Rasp

Jaclyn Reagan

Aiden T. Rega

Julia Reilly

Timothy Reinhardt-Slockbower

Andrew T. Reiss

Kevin J. Rhinesmith

Larisa Roci

Anthony A. Rodriguez

Kaila Rose

Mikayla J. Rose

Christopher Sheldon Rosner

Sarah Grace Rottenberg

Hailey M. Rubenacker

Cassandra Rubinsky

Julia Sabyan

Jacob Lawrence Randolph Sanchez

Joseph Sanchez

Michael Henry Sanchez Vasquez

Zivojin S. Savkov II

Colby George Scott

Megan Seidner

Vivian Sirnik

Walter Alessandro Soler

Jeremiah Elijah Soto

Laurel Elle Space

Madison Elizabeth Spear

Andrew J. Spoelstra

Cole Alexander Stillman

Donna Lee Stinziano

Lillith Jade Struble

Miguel A. Tapia

Christopher Tatro

Ryan Tatro

Gavin Nicholas TenHoeve

Hunter W. Timmerman

Christopher Paul Timmins

Keira Timpson

Colin V. Tornow

Zion J. Torres

Thomas Trapasso

Riley W. Treptow

Adelina Pearl Tuzzio

Alana Julia VanDunk

Gwendolyn VanWyck

Abigail Lee Viering

Kyle S. Vogel

Anthony Weisse

Lucas Emil White

Daniel Whritenour

Brandon Roger Wisnewski

Lindsay Marie Wittner

Zachary Steven Wittner

Brianna Hailey Wundrack

Mia Yang

Jennifer Zheng

Kyleigh Zieleniewski