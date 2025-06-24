West Milford High School Class of 2025

Daniel R. Abt
Leonard Alka
Lorenzo Andrade
Jesse James Araujo
Adison Arciniega
Kendra L. Austin
Patrick Baba
Massimo Balestrieri
Nicholas Ryan Barbella
Lucien Rosario Barca
Enya Elizabeth Barrett
Martina Eileen Begnoche
Brianne Casey Bell
Emily Rose Biesiada
Anna Borsetti
Samantha Bower
Nicholas Brandão
Spencer James Brownlee
Mackenna Jayden Bush
Angel Campos
Joel R. Campos
Nicholas Paul Carbone
Gianna Marie Card
Amanda Brooke Carolan
Emma Marie Carson
Natalie Jacquelyn Casella
Gregory Mark Chaim
Michele Dominic Chirichiello
Mark Clair
Sean M. Conklin
Taina Cordero
Jillian J. Crane
Faith Mary Curto
Stephen Czykier
Vincent Dominic D’Andrea
Jason D’Errico
Shannon Nicole DalCais
Valdrita Dauti
Haily Davis
Dean Deaver
Anthony DeFede
Lindsey Ann DeLorenzo
Jayden DeRaffele
Carsen Edward DeRobertis
William Daniel Díaz
Cassidy Nicole DiMaggio
Karle Rose Donohoe
Nicholas Christian Douglas
Ryleigh Drew
Ciarra Edmond
Jake R. Elmini
Angel Espichan
Matthew Lewis Evans
Benyaamin Faraji
Justin R. Fenning
Jaden Mark Foster
Lucy Reiss Frey
Kyle Frommelt
Darniss Fucci Jr.
Zoë M. Fuchs
Caroline Joyce Gabel
William Lawrence Gaddish III
Ethan Garcia
Owen Ginder
Kyle Gloria
Elizabeth Gomez
Derek E. Gong-Weeast
Jennifer Good
Maxwell J. Gorny
Benjamin Robert Gray
Damian Daniel Gray
Alexandra Maria Gruber
Hailey Elizabeth Gruenler
Chloé Judith Gunther
July D. Gutierrez
Shirley Delfina Gutierrez
Brianna Hallahan
Aedan Tyler Hanley
Colton Wyatt Hardison
Ian Douglas Harris
Hunter T. Harz
Elyana Hass
Bridget MaryClaire Henkel
Danielle Marie Hernandez
Jose Hernandez
Abigail L. Highers
Kate Mikaela Huggins
Adriana Hutsal
Samantha Indoe
Lauren Grace Jakobczuk
Vincent Joseph Janetzko
Christopher Gavin Janitz Jr.
Molly Joanne Kane
Hailey Elizabeth Kapral
Daxton Vincent Keller
Jake Thomas Kelshaw
John Keramedjian
Kacper Kozuszko
Szymon Jozef Krempaski
Lily Kreutzer
Benjamin Robert Lighty
Tyler Michael Ligouri
Zoe A. Lisbona
Ognjen Ljusic
Brodie Sullivan Loveland
Evan James Lynch
Landon MacKenzie
Dominick J. Maffetone
Alyssa Rae Mann
Michael B. Manthey
Meagan Marie Manzarron
Gavin Marshall
Christian David Martinez
Matthew Charles McConnell
Ryan J. McElwee
Stephanie McManus
Isabella Medina
Tyler J. Meier
Zack Miegoc
Marcus S. Milligan
Evangeline Miranda
Daniella Marie Montalbano
Dorothy Josephine Moran
Emma Olivia Morgan
Marcus Tyrin Morgan
Karl Robert Mueller
Natalie Mulholland
Keira Louise Mulligan
Erilys M. Munoz
John A. Munoz
Caitlyn Murphy
Armoni J. Mussina
Alexander George Naoum
Bridget Catherine Nevin
Leah Noelle Norton
Daniel J. Novak
Kristen Joy Nowacki
Amanda M. O’Brien
Mackenzie Rose O’Dell
Dylan Aidan Orofino
Edip Oruli
Anthony Joseph Ostolaza
Benjamin John Otto
Jude Martin Otto
David A. Ovalles-Taveras
Ella Rose Paget
Aidan John Panfile
Logan Passariello-Daly
Jonas J. Paulino
Lily Grace Petronaci
Lisa Picioccio
Jordin Illyasah Pope
Dylan Paige Preziosi
Brayden Edward Primavera
Jess Allen Pritchett
Gillian Alba Rasp
Jaclyn Reagan
Aiden T. Rega
Julia Reilly
Timothy Reinhardt-Slockbower
Andrew T. Reiss
Kevin J. Rhinesmith
Larisa Roci
Anthony A. Rodriguez
Kaila Rose
Mikayla J. Rose
Christopher Sheldon Rosner
Sarah Grace Rottenberg
Hailey M. Rubenacker
Cassandra Rubinsky
Julia Sabyan
Jacob Lawrence Randolph Sanchez
Joseph Sanchez
Michael Henry Sanchez Vasquez
Zivojin S. Savkov II
Colby George Scott
Megan Seidner
Vivian Sirnik
Walter Alessandro Soler
Jeremiah Elijah Soto
Laurel Elle Space
Madison Elizabeth Spear
Andrew J. Spoelstra
Cole Alexander Stillman
Donna Lee Stinziano
Lillith Jade Struble
Miguel A. Tapia
Christopher Tatro
Ryan Tatro
Gavin Nicholas TenHoeve
Hunter W. Timmerman
Christopher Paul Timmins
Keira Timpson
Colin V. Tornow
Zion J. Torres
Thomas Trapasso
Riley W. Treptow
Adelina Pearl Tuzzio
Alana Julia VanDunk
Gwendolyn VanWyck
Abigail Lee Viering
Kyle S. Vogel
Anthony Weisse
Lucas Emil White
Daniel Whritenour
Brandon Roger Wisnewski
Lindsay Marie Wittner
Zachary Steven Wittner
Brianna Hailey Wundrack
Mia Yang
Jennifer Zheng
Kyleigh Zieleniewski