Honor Roll: West Milford High School Marking Period 2 2025-26

| 17 Feb 2026 | 10:52

    High Honors

    Grade 9

    Ruby Cardona

    Elizabeth Donnelly

    Mazen Ferguson

    Zachary Genardi

    William Graves

    Emma Hoffmann

    Sarah Igielski

    Emily Jakobczuk

    Jason Janis

    Elizabeth Kinney

    Griffin Kleinfelder

    Ava Martin

    Vanessa Matlosz

    Chase Miller

    Dalayna Perez

    Andrew Quinones

    Samantha Ramos

    Ryan Reilly-Bartscher

    Peyton Sibley

    Madison Stitzel

    Logan Trout

    Grade 10

    Luke Bosgra

    Isabella Castillo

    Sarah Foley

    Therese Gomez

    Carolyn Guzman

    Lauren Harmen

    Truman Kane

    Taylor Keegan

    Kiernan Kelly

    Flynn Kennedy

    Allyson Kistler

    Isabella Kling

    Joselyn Manzarron

    Benjamin Martone

    Rachel Maskerines

    Luke Maslanek

    Avery Mett

    Rebecca Montena

    Amber O’Connor

    James Pasquale

    Andrew Pham

    Delaney Piecuch

    Madison Piecuch

    Rylie Quazza

    Samantha Reams

    Mikayla Rogers

    Anthony Sierra

    Henry Space

    Philip Stinziano

    Addison Tyburczy

    Marcus Uy

    Grade 11

    Tess Becker

    Julia Biesiada

    Jacob Chacon

    Jazmyn Clark

    Brendan Coscia

    Peyton Greenberg

    Gianfranco Iorlano

    Kelsey Kaminskyj

    Hanna Kraminkina

    Peyton Lowenstein

    Owen Menier

    Julia Meyer-Pflug

    Aaron Newton

    Emil Osman

    Madeline Park

    Raquel Petrasek

    Cameron Piecuch

    Julia Plewa

    Donald Stinziano

    Ciera Swartz

    Madison TenHoeve

    Grade 12

    Braden Amundson

    Wyatt Becker

    Lillian Bobrowski

    Caroline Bruce

    Scarlet Campion

    Kaitlyn Clarke

    Ciara Clinton

    Kate Duffy

    Darcy Dutches

    Kayla Filipowicz

    Donovan Ford

    Alexa Fritz

    Brendan Garcia

    Hailey Geller

    Steven Gencarelli

    Michaela Gerst

    Xzavier Gray

    Elizabeth Green

    Sophie Grizzuti

    Amanda Harvey

    Jacob Janis

    Madeline Keates

    Alyssa Kral

    Cameron Larionoff

    Kaelin Lash

    Lindsay Longaker

    Grace LoPorto

    Paige Lotterman

    Ryley Marshall

    Tyrese Martin

    Shayla McPhee

    Cara Monahan

    Joseph Montalbano

    Matthew Montena

    Aiden Mucklow

    Julian Pierre

    Paige Polglaze

    Kayla Reul

    Isabel Riesenman

    Selma Saydam

    Kyle Schwarzlow

    Ava Scrimenti

    Brody Scully

    Ava Torres

    Brenna Traverso

    Nicholas Triverio

    Sara Wardlaw

    Anna Youngren

    Honors

    Grade 9

    Anthony Accavallo

    Sophia Acosta

    Meghan Allwood

    Julianna Alvarez

    Jonathan Andrade

    Ryan Bauer

    Dean Becker

    Joshua Bell

    Shanora Bingham

    Jillian Bruce

    Isabella Comeau

    Veron Dauti

    Ariel DeJesus

    Vincent DelBuono

    Izabella Diaz

    Clancy Doherty

    Joseph Dulak

    Gavin Escolano

    Joselyn Fleming

    Sage Florey

    Samantha Frank

    Emma Gibson

    Isabel Gibson

    Harry Golden

    Mikayla Gonzalez

    Knox Goodman

    Natalie Goodrich

    Shane Goodrich

    Alyssa Gruenler

    Ella Hammett

    Claire Hazelman

    Michael Jakobczuk

    Kaylyn Jones

    Riley Kapral

    Braden Klein

    Nicholas Koster

    Mikayla Lasenick

    Ethan Lasenick

    Maxwell Lizza

    Logan Lombardi

    Olivia LoPresti

    Mikaela Lovato

    Riley McCall

    Lucas McCrum

    Michelle Medina

    Maggie Metzger

    Elaina Milligan

    Jocelyn Moore

    Juliette Mucklow

    Colton Naccara

    Alexis Nemeth

    Zachary Neubig

    Giancarlo Norcia

    Genesis Otero Arias

    Kayla Pengitore

    Natalie Pepera

    Cody Pinter

    Logan Rembrandt

    Jake Riley

    Matthew Robles

    Mage Roush

    Lucy Scrimgeour

    Jackson Struble

    Johan Tecuautzin Flores

    Thomas Tufaro

    Eli Van Dunk

    Alex Walter

    Emma Wartownik

    Grade 10

    Bennett Accavallo

    William Bekiers

    Isabelle Bermudez

    Ethan Clarke

    Kristina Conklin

    Emma Dan

    Kadin Davis

    Angel DelGatto

    Skylar Dempsey

    Brigitte Gigi Dent

    Sam DeRobertis

    Holden DeVore

    Arden Edelstein

    Cole Eisele

    Jackson Gabel

    Ella Goodell

    Alexander Hamblen

    Keira Handel

    Willow Hensley

    Sarah Herwig

    Ava Jauregui

    Nathan Jordan

    Aalia Khan

    Anna Kozuszko

    Kylie Lewandoski

    Andrew Lockwood

    Joshua LoPorto

    Matteo Macaluso

    Connor MacKenzie

    Jordyn Maria

    Julia Marin

    Tiernan Mason

    Maya Maver

    Samantha McConnell

    Wyatt McLaud

    Grace Melucci

    William Montano

    Hunter Newirth

    Kacie Paszkiewicz

    Marco Petrosillo

    Ella Ray

    Eleanor Redner

    Kathryn Rockefeller

    Keira Salerno

    Daniel Sangis

    Maycee Sondermeyer

    Maeve Stillman

    Alexander Struble

    Blake Tyburczy

    Mason Vanasse

    Sydney West

    Gianna White

    Olivia Witte

    Ren Yamaguchi

    Grade 11

    James Afflerbach

    Patricia Bajda

    Logan Bakker

    Wednesday Barker

    Ava Biancamano

    Emily Bortolato

    Natalie Breckinridge

    Brody Brown

    Emily Brownlee

    James Burghoffer

    Lucas Cardona

    Matthew Carolan

    Ashlyn Carter

    Julian Chaim

    Cameron Choma

    Abigail Coppola

    Catherine Coyle

    Ryan Czeczuga

    Kevin Czykier

    Logan Deaver

    Maxwell DeRobertis

    Julia DiMaggio

    Alexander Easter

    Christopher Farino

    James Featherstone

    Kyle Featherstone

    Sophie Ferris

    Lyric Freire

    Jacob Freire

    Salome Garzon Giraldo

    Brett Garzone

    Daniel Golas

    Jason Guenter

    Madelyn Hammett

    Victoria Hernandez

    Autumn Iwaszczuk

    Kayleigh Kaminskyj

    Ayden King

    Sonja Kleinfelder

    Emmeline Kreutzer

    Aleksandra Ljusic

    Robert Lockwood

    Tyler Martinez

    Tyler Matthews

    Gabriella Medina

    Joseph Milone

    Ethen Molan

    Joshua Moreno

    Madison Newirth

    Addison Newton

    Louis Norcia

    Jake Oliveri

    Christopher Orsino

    Sibel Oruli

    John Parkin

    Kaydee Pena

    Leah Pontes

    Lyla Primavera

    Giovanni Ramos

    Michael Ray

    Cole Riley

    Dalily Ripoll

    Camila Romero

    Molly Santora

    Quentin Schwerner

    Irelynn Simm

    Andrew Spagnuolo

    Marie Swan

    Reigan Thompson

    Sophia Topic

    Jake VanDenBerg

    Aaron Vinca

    Gina Vranch

    Aiden Wrocenski

    Mackenzie Zieleniewski

    Grade 12

    Tyler Acanfrio

    Grace Almaleh

    Ethan Amundson

    Logan Amundson

    Sarah Benowitz

    Nicholas Bognar

    Ava Brock

    Zoey Brown

    Ryan Buck

    Justin Burke

    Brileigh Buttery

    Gianna Buzzelli

    Noah Christian

    Jeremiah Christman

    Mia Church

    Sarah Comune

    Jessica Conklin

    Dagen Crispin

    Sarah DeGraff

    Stephen Dellagicoma

    John DelVecchio

    Shannon DeWilde

    Noah Diodonet

    Kevin Docwra

    Elisabeth Easter

    Althea Edelstein

    Lily Felice

    Marynna Ferraiolo

    Patrick Foley

    Sienna Franklin

    Nikole Garcia Torres

    Matthew Garrick

    Sarah Gartner

    Erin Gray

    Paige Hamlin

    Stephen Harant

    Jacob Harmen

    Kyle Herwig

    Zachary Johnson

    Linsey Johnson

    Ian Jorgensen

    Sophia Kitchen

    Anna Koenemund

    Alexis Kurpick

    Jenaya La Placa

    Dominic Lenoir

    Claire Lerant

    Jack Lizza

    Nicholas Locke

    Skylar Locke

    Teieana Lynn Lopez-Martinez

    Eric Mann

    Leeanna Manzarron

    Ethan Massarone

    Samantha McCauley

    Jacob Miller

    Zachary Mirkovic

    Mason Moore

    Mattingly Moretti

    Jaxon Neubig

    Andrew Nowicki

    Donna Paseler

    Laura Pasquale

    Nicolas Patino

    Delvin Pena

    Marina Petrosillo

    Jacob Price

    Colin Quirk

    Kathryn Ralicki

    Samuel Raupp

    Margaret Redner

    Alexandra Rockey

    Jaclyn Romano

    Samantha Ryba

    Benjamin Scheffler

    Addyson Seidner

    Jocelyn Sibley

    Rileigh Slufik

    Madelyn Stillman

    Jack Strianse

    Allyssa Struck

    Alana Surita

    Ava Tecchio

    Michael Tooey

    Millie Urgiles

    Victoria VanTassel

    James Wehnert

    Dillon Williams

    Kayla Wolff

    Samantha Woodcock

    Jeffrey Youngren

    Eric Zheng