Jefferson Township High School Class of 2026

Rachel M. Ahern
Nicholas Stephen Aiello
Safie Alili
Jackelin Alvarez
Colin Anthony Babitz
Olivia Bahamondes
Melanie Grace Balogh
Dean Irving Barkenbush
Ella Veronica Barone
Emma Sophia Barone
Emmagrace Lynn Bartels
Isabella L. Bavosa
Adem Bekteshi
Liam Bell
Emma Adelisse Berger
Evanny Annalisse Berger
Hannah Best
Justin Brinck
Mia Grace Bruno
Aidan Pierce Buckley
Jaclyn Frances Burns
Finnbar Butler
Kervins Cadet
Kevin Joseph Callaghan
Reilly Janee Callan
John W. Campbell V
Victoria E. Capizzi
Tyler Jarl Carlson
Jovanna Marcella Castillo
Jake Thomas Ciombor
Tyler Cobb
Gabriel Kennedy Coleman
Emily A. Conway
Mackenzie Rose Corcoran
Andrew Crifasi
Nicolas Cruz Grisales
Parker Cronk
Steven Roberto Cruz
Alana Korynn Cuervo
Nicholas Salvatore Currie
Allan Czerwinski
Cole M. Daher
Alexander J. DaSilva
Declan Reed Davis
Grace Elizabeth Degnan
Jackelin De La Cruz Alvarez
NoahGabriel S. Dela Cruz
Gavin M. Del Grosso
Sohm Deshpande
Anthony Joseph Didyk
Ryan M. Didyk
Salvatore Derek Di Marco
Thomas John DiStefano
Ekene Christian Ejiofor
Claire Marie Ferguson
Andrea Fernandez
Vanessa Ferraro
Nicole Alyssa Figurelli
Juliann Mia Fischbach
Dylan Anthony Fitzsimmons
Shane Michael Florit
Kyle Michael Follet
Mateo Forese
Jaden Joshua Foster
Gianna Marie Fox
Christopher George Frank
Darlene M. Frederick
Matthew Aiden Frick
Vincent Galfo
Gissel Ananhi Gamez Reyes
Melissa Dayani Gamez Reyes
Julian Garcia
Zachary Robert Geise
Seamus Conor Glander
Gabriella Gomez
Emma Jeanine Gondola
Maximillian Paul Grillo
Tyler J. Gruchacz
Lauren Susan Hahn
Joshua Robert Hale
Dareen Yousef Harb
Wislenny Henriquez Santana
William Patrick Hoff
Emily Hollick
Makenzie Lynn Huizenga-McCoach
Zack Jackson
Shaun Israel Kallish
Claudia Kaminski
Dorian Kaminski
Oliva Kaminski
Jordan Richard Katz
Kieran O’Brien Khomyak
Amr Khashanah
Kendall Grace Klaasen
Peyton Kitchell
Chaz Michael Kocsis
Alexandra Josephine Koretzky
Victor Mark Koziol
Isabella Sofia La Rosa
Ian. W. Leary
Mackenzie Ava Lent
Mara Elizabeth Leonhard
Megyn Leonhart
Matthew C. Leppard
Michael T. Leszczynski, Jr
Hannah Autumn Levine
Gianna Marie Licursi
Nicholas A. Lombardo
James J Loesch
London Chryse Long
Jelena Lostumbo
Matthew Nahun Lundy
Carla J Madueño
Salvatore James Marinello
Shaylyn Marques
Madison S. Mathews
Gianna Mattia
Anna Rose McGovern
Aidan McMahon
Sebastian Robert Mey
Mariana A. Miranda Lopez
Aiden J Molina
Aiden Montalvo
Cailin Alicia Moran
Matthew L. Moreno
Karen Janet Munoz Becerra
Katrina Marie Mutter
Julie Nardone
Grace Nguyen
Matthew Novak
Connor Brett Osborne
Charles Joseph Pasquariello
Rudra Patel
Emma Nicole Pearson
Jeremy Perez
Kylie Plunkett
Tyler Heather Pottratz
Jason Louis Post
Aniyah Lyann Prudencio
Amira Aya Rachidi
Madeyln Grace Richards
Anthony Riggio
Boris Phillip Risteski
Casey Marie Gail Ritter
Gabrielle Riley Rocks
Adriana Marie Roman
Ryan Joseph Rysdeck
Logan Riley Sallo
Jayden C. San Lucas
Angelee Nicole Santiago
Priscilla Akosua Sarpong
Gabriella Lucia Savio
Gianna Rose Savio
Noah J. Scherzer
Alexa Lynn Scholz
Albert James Schotanus
Aiden Selimi
Tamia Thereasa Lorriane Shaw
Jake Peter Shellhammer
Nicole Sickley
Ian Credan Silva
Aubrie Grace Sinisgalli
Charlotte Oliva Sinisgalli
Kailey Marie Strauch
Riley Ann Strauch
Frederick Joseph Stuck, V
Lucas Raymond Studnick
Emma Elizabeth Sturtevant
Cornelia Julia Szczech
Jayden Christopher Tafur Marine
Benjamin Scott Thomson
Emerson Elaine Thompson
Ethan Marcus Thompson
Kassidy M Thompson
Emily Marie Tirpak
Ianna K. Torres
Jayla Ulkumen
Marcos Urta
Alanna Claire Valdes
Nico Van Wolde
Samantha Paige Vander Meulen
Samarah Marielle Vigil
Jenna Ann Villani
Lily Grace Voinier
Eelana Aubrey Walters
Rocco Weaver
Brooke Elizabeth Wiener
Noah James Willenbring
Emma Grace Wojciechowski
Ella Young
Samantha Young