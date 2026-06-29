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Jefferson Township High School Class of 2026

| 29 Jun 2026 | 04:27
    Jefferson Township High School Class of 2026

Rachel M. Ahern

Nicholas Stephen Aiello

Safie Alili

Jackelin Alvarez

Colin Anthony Babitz

Olivia Bahamondes

Melanie Grace Balogh

Dean Irving Barkenbush

Ella Veronica Barone

Emma Sophia Barone

Emmagrace Lynn Bartels

Isabella L. Bavosa

Adem Bekteshi

Liam Bell

Emma Adelisse Berger

Evanny Annalisse Berger

Hannah Best

Justin Brinck

Mia Grace Bruno

Aidan Pierce Buckley

Jaclyn Frances Burns

Finnbar Butler

Kervins Cadet

Kevin Joseph Callaghan

Reilly Janee Callan

John W. Campbell V

Victoria E. Capizzi

Tyler Jarl Carlson

Jovanna Marcella Castillo

Jake Thomas Ciombor

Tyler Cobb

Gabriel Kennedy Coleman

Emily A. Conway

Mackenzie Rose Corcoran

Andrew Crifasi

Nicolas Cruz Grisales

Parker Cronk

Steven Roberto Cruz

Alana Korynn Cuervo

Nicholas Salvatore Currie

Allan Czerwinski

Cole M. Daher

Alexander J. DaSilva

Declan Reed Davis

Grace Elizabeth Degnan

Jackelin De La Cruz Alvarez

NoahGabriel S. Dela Cruz

Gavin M. Del Grosso

Sohm Deshpande

Anthony Joseph Didyk

Ryan M. Didyk

Salvatore Derek Di Marco

Thomas John DiStefano

Ekene Christian Ejiofor

Claire Marie Ferguson

Andrea Fernandez

Vanessa Ferraro

Nicole Alyssa Figurelli

Juliann Mia Fischbach

Dylan Anthony Fitzsimmons

Shane Michael Florit

Kyle Michael Follet

Mateo Forese

Jaden Joshua Foster

Gianna Marie Fox

Christopher George Frank

Darlene M. Frederick

Matthew Aiden Frick

Vincent Galfo

Gissel Ananhi Gamez Reyes

Melissa Dayani Gamez Reyes

Julian Garcia

Zachary Robert Geise

Seamus Conor Glander

Gabriella Gomez

Emma Jeanine Gondola

Maximillian Paul Grillo

Tyler J. Gruchacz

Lauren Susan Hahn

Joshua Robert Hale

Dareen Yousef Harb

Wislenny Henriquez Santana

William Patrick Hoff

Emily Hollick

Makenzie Lynn Huizenga-McCoach

Zack Jackson

Shaun Israel Kallish

Claudia Kaminski

Dorian Kaminski

Oliva Kaminski

Jordan Richard Katz

Kieran O’Brien Khomyak

Amr Khashanah

Kendall Grace Klaasen

Peyton Kitchell

Chaz Michael Kocsis

Alexandra Josephine Koretzky

Victor Mark Koziol

Isabella Sofia La Rosa

Ian. W. Leary

Mackenzie Ava Lent

Mara Elizabeth Leonhard

Megyn Leonhart

Matthew C. Leppard

Michael T. Leszczynski, Jr

Hannah Autumn Levine

Gianna Marie Licursi

Nicholas A. Lombardo

James J Loesch

London Chryse Long

Jelena Lostumbo

Matthew Nahun Lundy

Carla J Madueño

Salvatore James Marinello

Shaylyn Marques

Madison S. Mathews

Gianna Mattia

Anna Rose McGovern

Aidan McMahon

Sebastian Robert Mey

Mariana A. Miranda Lopez

Aiden J Molina

Aiden Montalvo

Cailin Alicia Moran

Matthew L. Moreno

Karen Janet Munoz Becerra

Katrina Marie Mutter

Julie Nardone

Grace Nguyen

Matthew Novak

Connor Brett Osborne

Charles Joseph Pasquariello

Rudra Patel

Emma Nicole Pearson

Jeremy Perez

Kylie Plunkett

Tyler Heather Pottratz

Jason Louis Post

Aniyah Lyann Prudencio

Amira Aya Rachidi

Madeyln Grace Richards

Anthony Riggio

Boris Phillip Risteski

Casey Marie Gail Ritter

Gabrielle Riley Rocks

Adriana Marie Roman

Ryan Joseph Rysdeck

Logan Riley Sallo

Jayden C. San Lucas

Angelee Nicole Santiago

Priscilla Akosua Sarpong

Gabriella Lucia Savio

Gianna Rose Savio

Noah J. Scherzer

Alexa Lynn Scholz

Albert James Schotanus

Aiden Selimi

Tamia Thereasa Lorriane Shaw

Jake Peter Shellhammer

Nicole Sickley

Ian Credan Silva

Aubrie Grace Sinisgalli

Charlotte Oliva Sinisgalli

Kailey Marie Strauch

Riley Ann Strauch

Frederick Joseph Stuck, V

Lucas Raymond Studnick

Emma Elizabeth Sturtevant

Cornelia Julia Szczech

Jayden Christopher Tafur Marine

Benjamin Scott Thomson

Emerson Elaine Thompson

Ethan Marcus Thompson

Kassidy M Thompson

Emily Marie Tirpak

Ianna K. Torres

Jayla Ulkumen

Marcos Urta

Alanna Claire Valdes

Nico Van Wolde

Samantha Paige Vander Meulen

Samarah Marielle Vigil

Jenna Ann Villani

Lily Grace Voinier

Eelana Aubrey Walters

Rocco Weaver

Brooke Elizabeth Wiener

Noah James Willenbring

Emma Grace Wojciechowski

Ella Young

Samantha Young