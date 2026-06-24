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West Milford High School Class of 2026

| 24 Jun 2026 | 10:50
    West Milford High School Class of 2026

Adonai Darius Aarons

Addison Noelle Abbood

Tyler William Acanfrio

Ayden F. Adams

Grace Almaleh

Maya Isabel Alvarado

Braden Amundson

Ethan Amundson

Logan Amundson

Charlee Z. Battle

Daniel Bauer

Wyatt Sullivan Becker

Owen Bednarz

Ruby Rose Bendfeldt

Sarah E. Benowitz

Matthew Benvenuta

Jacob Ryan Blum

Lillian Marie Bobrowski

Nicholas R. Bognar

Maximus Botcho

Ava Camille Brock

Tabyious Sergey Brookins

Zoey-Alexandra Selin Brown

Caroline Bruce

Ryan Michael Buck

Tyler Robert Buck

Alexa Rose Buddin

Justin M. Burke

Brileigh Kellie-Lynn Buttery

Gianna Buzzelli

Marcus Caines

Scarlet Moore Campion

Carlos E. Campos Portugal

Travis Anthony Capanear

Noah C.W. Christian

Jeremiah X. Christman

Mia Shea Church

Kaitlyn Clarke

Ciara Mary Clinton

Jessica Colula

Sarah Elizabeth Comune

Jessica L. Conklin

Dagen Lee Crispin

Morgan Crouthamel

William R. Curtin III

Cole Czerepak

Mia C. D’Aloia

Madison Dahl

Aydin Deane

Julianna Mae DeBonis

Robert JP Debrecki

Aaden DeFreese

Giovanna Maria DeGiglio

Sarah Jessica DeGraff

Stephen Dellagicoma

John Del Vecchio

Michael Denistran

William Dent

James Victor DeVore

Shannon DeWilde

Isabella Marie DiBartolomeo

Noah S. Diodonet

Kevin Ryan Docwra

Glenn G. Dowson II

Connor Cyril DuBois

Kate Duffy

Darcy Dutches

Elisabeth Easter

Althea Edelstein

Ashton Eisele

Alexander Stevens Eriksson

Chris Marvens Estiverne

Lily Felice

Marynna A. Ferraiolo

Kayla Filipowicz

Jack T. Fleming

Juceis Florez Rohloff

Patrick J. Foley Jr.

Donovan Ford

Sienna M. Franklin

Nia S. Freeman

Alexa Fritz

Adia Garcia

Brendan F. Garcia

Grace Garcia

Nikole Nataly Garcia Torres

Matthew Leonard Garrick

Sarah Gartner

Hailey Geller

Steven Joseph Gencarelli

Michaela Gerst

Miles Graham

Erin Danielle Gray

Xzavier D. Gray

Logan Staha Grechniv

Elizabeth Ava Green

Sophie Grizzuti

Gabriel John Grygus

Samantha Dawn Guartafierro

Andrew Samuel Guerrieri

Ashley Aurelia Gutierrez

Kaitlynn Marie Hadjissa

Paige Hamlin

Jacob Ryan Harmen

Daniel Hart

Hunter David Harty

Amanda Harvey

Gavin J. Hensley

Kyle Matthew Herwig

Sarah Humble

Jacob Matthew Janis

Claire Anne Johnson

Linsey Johnson

Ryan Philip Johnson

Zachary Eoin Johnson

Ian Matthew Jorgensen

Madeline Renee Keates

Landon Keller

Lucy Juliana Kelly

Sophia B. Kitchen

Charles Alexander Kling

Anna Lynn Koenemund

Alyssa M. Kral

Holly Krumpfer

Alexis Kurpick

Jenaya Promise La Placa

Cameron Larionoff

Kaelin Lash

Dominic S. Lenoir

Claire Lerant

Prince Johnson Limos

Jack Dennis Lizza

Nicholas Gervase Locke

Skylar L. Locke

Lindsay Mae Longaker

Teieana Lynn Lopez-Martinez

Grace Katherine LoPorto

Paige Lotterman

Hope Riley Lupinacci

Eric Bennett Mann Jr.

Nicholas Z. Manthey

Leeanna Marie Manzarron

Ryley Grace Marshall

Tyrese A. Martin

Ethan Brian Massarone

Cam’rynn M. Matthews

Samantha Ann McCauley

Emma Lynn McCook

Zachary McDowell

Shayla Grace McPhee

Evan Melucci

Harleigh J. Miller

Jacob Miller

Zachary Mirkovic

Sienna Faith Mobley

Alexander Jonathan Molleda

Cara Monahan

Noah Alexander Monica

Joseph John Montalbano

Matthew Charles Montena

Mason L. Moore

Mattingly R. Moretti

Aiden George Mucklow

Jaxon Neubig

Thomas Joseph Nolan III

Andrew Nowicki

Brian Nunez

Brianna Paez

Jeffrey M. Papienuk Jr.

Donna Lynn Paseler

Laura Pasquale

Nicolas A. Patino

Delvin Peña

Ezekiel Pena

Rylee Perillo

Marina N. Petrosillo

Olivia Catherine Phillips

Julian J. Pierre

Brody S. Piotrikowsky

Klaudia Pocztarski

Charles J. Polglaze III

Paige Polglaze

Jacob Michael Price

Colin Quirk

Kathryn Ralicki

Daniela Magaly Ramirez

Alyssa Kathleen Rappold

Samuel L. Raupp

Margaret Redner

Andrew Tyler Reiss

Kayla Sophie Reul

Isabel Riesenman

Abiegail Rijo

Dayanara V. Rivadeneira

Alexandra Rockey

Darius Noel Rodriguez

Dylan M. Rodriguez

Kevin Rodriguez

Sebastian Rodriguez

Genesis Rodriguez Alvarez

Jaclyn Inez Romano

Jennifer J. Romano

Giavanna Marie Rosario

Tyler Rose

Samantha Jolie Ruiz

Cailey Rutkowski

Samantha Quinn Ryba

Diego Sanchez

Andy Sanchez-Sorto

Selma Saydam

Benjamin B. Scheffler

Mark R. Schinasi

Alexander Joseph Schmelz

Kyle Peter Schwarzlow

Kailyn Victoria Schweighart

Ava Erin Scrimenti

Charlotte R. Scrimgeour

Brody Brett Scully

Addyson Lee Seidner

Jocelyn Sibley

Anthony Michael Sincaglia Jr.

Rileigh M. Slufik

Sandra Paola Solis Chaves

Annabel Mae Spear

Ella Stephenson

Madelyn Rose Stillman

Jack Robert Strianse

Allyssa Struck

Stephanie Sukhram

Alana Mikayla Surita

Ava Marie Tecchio

Amelia Terp

Conner J. Thompson

Skylar Ja’lynn Ruby Thompson

Austin Thurstans

Michael A. Tooey

Ava Nicole Torres

Benjamin Robert Torres

Brenna Rose Traverso

Noelle Faith Treloar

Nicholas Triverio

Jordin Turre

Chase Stephen Tyburczy

Millie Urgiles

Victoria Van Tassel

Lia Vasquez

Sara Beth Wardlaw

James W. Wehnert

William Henry Weiss

Dane Wells

Dillon M. Williams

Kayla Lee-Ann Wolff

Samantha Woodcock

Rebecca Wurst

Anna Michelle Youngren

Jeffrey Michael Youngren

Eric Zheng