Honor Roll: West Milford High School

First Marking Period
High Honor Roll
Grade 9
Julianna Alvarez
Joshua Bell
Isabella Comeau
Ariel DeJesus
Elizabeth Donnelly
Isabel Gibson
William Graves
Emma Hoffmann
Emily Jakobczuk
Michael Jakobczuk
Jason Janis
Elizabeth Kinney
Mikaela Lovato
Ava Martin
Vanessa Matlosz
Chase Miller
Kayla Pengitore
Cody Pinter
Andrew Quinones
Samantha Ramos
Ryan Reilly-Bartscher
Jackson Struble
Logan Trout
Eli Van Dunk
Grade 10
Luke Bosgra
Isabella Castillo
Kristina Conklin
Sarah Foley
Lauren Harmen
Nathan Jordan
Taylor Keegan
Flynn Kennedy
Allyson Kistler
Joshua LoPorto
Joselyn Manzarron
Jordyn Maria
Della Martin
Benjamin Martone
Rachel Maskerines
Avery Mett
Rebecca Montena
Andrew Pham
Delaney Piecuch
Madison Piecuch
Ella Ray
Samantha Reams
Mikayla Rogers
Anthony Sierra
Henry Space
Philip Stinziano
Marcus Uy
Mason Vanasse
Grade 11
WednesdayBarker
Matthew Carolan
Jazmyn Clark
Abigail Coppola
Brendan Coscia
Catherine Coyle
Peyton Greenberg
Gianfranco Iorlano
Peyton Lowenstein
Julia Meyer-Pflug
John Parkin
Kaydee Pena
Raquel Petrasek
Cameron Piecuch
Julia Plewa
Dalily Ripoll
Irelynn Simm
Ciera Swartz
Reigan Thompson
Grade 12
Tyler Acanfrio
Wyatt Becker
Ava Brock
Caroline Bruce
Noah Christian
Mia Church
Kaitlyn Clarke
Ciara Clinton
Sarah DeGraff
Kate Duffy
Darcy Dutches
Patrick Foley
Sienna Franklin
Brendan Garcia
Matthew Garrick
Hailey Geller
Steven Gencarelli
Michaela Gerst
Xzavier Gray
Elizabeth Green
Sophie Grizzuti
Stephen Harant
Jacob Harmen
Amanda Harvey
Sarah Humble
Ian Jorgensen
Madeline Keates
Alyssa Kral
Alexis Kurpick
Cameron Larionoff
Claire Lerant
Jack Lizza
Skylar Locke
Lindsay Longaker
Grace LoPorto
Paige Lotterman
Leeanna Manzarron
Ryley Marshall
Tyrese Martin
Shayla McPhee
Cara Monahan
Matthew Montena
Aiden Mucklow
Laura Pasquale
Paige Polglaze
Jacob Price
Samuel Raupp
Kayla Reul
Jennifer Romano
Cailey Rutkowski
Selma Saydam
Benjamin Scheffler
Kyle Schwarzlow
Ava Scrimenti
Brody Scully
Addyson Seidner
Alana Surita
Ava Torres
Noelle Treloar
Nicholas Triverio
Sara Wardlaw
Kayla Wolff
Jeffrey Youngren
Anna Youngren
Eric Zheng
Honor Roll
Sophia Acosta
Meghan Allwood
Jonathan Andrade
Ryan Bauer
Garrett Becker
Dean Becker
Shanora Bingham
Jillian Bruce
Dalia Campeau
Isabella Campos
Ruby Cardona
Sophia Colon
Addison Cury
Veron Dauti
Sophia DeFede
Vincent DelBuono
Isabella Delgado
Clancy Doherty
Gianna Dominguez
Joseph Dulak
Gavin Escolano
Zachary Featherstone
Mazen Ferguson
Carissa Ferrara
Joselyn Fleming
Zachary Genardi
Emma Gibson
Mikayla Gonzalez
Natalie Goodrich
Shane Goodrich
Claire Hazelman
Hunter Henzley
Sarah Igielski
Riley Kapral
Jayden Keegan
Nicholas Koster
Mackenzie Lamb
Mikayla Lasenick
Ethan Lasenick
John Lee
Maxwell Lizza
Logan Lombardi
Olivia LoPresti
Giana Macario
Michael Manzarron
Riley McCall
Lucas McCrum
Elaina Milligan
Jocelyn Moore
Juliette Mucklow
Alexis Nemeth
Zachary Neubig
Giancarlo Norcia
Victor Padilla
Ariella Paszkiewicz
Natalie Pepera
Dalayna Perez
Lena Pugliese
Logan Rembrandt
Jake Riley
Matthew Robles
Stephanie Rosenthal
Mage Roush
Peyton Sibley
Madison Stitzel
Johan Tecuautzin Flores
Thomas Tufaro
Madison Vanasse
Emma Wartownik
Dylan Whritenour
Magally Adhiambo
Aiden Allen
Nicholas Blakesley
Natasha Blauvelt
Ethan Clarke
Emma Dan
Ryder Decker
Angel DelGatto
Brigitte Gigi Dent
Sam DeRobertis
Holden DeVore
Arden Edelstein
Cole Eisele
Mila Escudero-Palmares
Addisyn Fazio
Maximillian Fuchs
Jackson Gabel
Therese Gomez
Ella Goodell
Alexander Hamblen
Jake Harris
Willow Hensley
Sarah Herwig
Leslie Huarcaya
Ava Jauregui
Truman Kane
Logan Kannaley
Kiernan Kelly
Aalia Khan
Isabella Kling
Anna Kozuszko
Kylie Lewandoski
Andrew Lockwood
Matteo Macaluso
Luke Maslanek
Tiernan Mason
Samantha McConnell
Wyatt McLaud
Brendan Monahan
William Montano
Hunter Newirth
Justin Nowicki
Amber O’Connor
James Pasquale
Kacie Paszkiewicz
Rylie Quazza
Eleanor Redner
Melisa Roci
Benjamin Rodriguez
Douglas Rowe
Keira Salerno
Ryan Schmerling
Maycee Sondermeyer
Maeve Stillman
Paul Swan
George Terp
Addison Tyburczy
Allison Warfield
Sydney West
Gianna White
Joshua Wilson
Willa Zachar
James Afflerbach
Dean Alcime
Jake Arata
Logan Bakker
Margherite Barca
Tess Becker
Ethen Biedenkapp
Julia Biesiada
Jan Bodzon
Jaelyn Bosgra
Natalie Breckinridge
Emily Brownlee
James Burghoffer
Lucas Cardona
Ashlyn Carter
Joseph Casella
John Castellitto
Jacob Chacon
Julian Chaim
Eleny Chapman
Cameron Choma
Ryan Czeczuga
Bryce Dages
Logan Deaver
Brandon DeRaffele
Maxwell DeRobertis
Alexander Easter
James Featherstone
Sophie Ferris
Lyric Freire
Brett Garzone
Daniel Golas
Jason Guenter
Steve Gutierrez
Madelyn Hammett
Victoria Hernandez
John Huang
Maximus Ilyinskyy
Kelsey Kaminskyj
Ayden King
Sonja Kleinfelder
Hanna Kraminkina
Giana Krupka
Aleksandra Ljusic
Robert Lockwood
Dean Lombardo
Daniel Lopez
Tara Lucarello
Gabriella Medina
Owen Menier
Isabella Miegoc
Joseph Milone
Tristan Mirrer
Joshua Moreno
Aaron Newton
Louis Norcia
Jake Oliveri
Christopher Orsino
Sibel Oruli
Sinem Oruli
Hope Otto
Madeline Park
Alyssa Pengitore
Jazzier Perez
Iron Pinedo
Lyla Primavera
Giovanni Ramos
Michael Ray
Cole Riley
Sebastian Rodriguez
Molly Santora
Quentin Schwerner
Julia Simmons
Jacqueline Sloan
Stephanie Soler
Andrew Spagnuolo
Donald Stinziano
Marie Swan
Zaineh Tawtah
Brent Telesmanich
Madison TenHoeve
Sophia Topic
Patrick Trembley
Aaron Vinca
Gina Vranch
Gabriela Washington
Aiden Wrocenski
Ayden Adams
Grace Almaleh
Maya Alvarado
Braden Amundson
Ethan Amundson
Logan Amundson
Charlee Battle
Daniel Bauer
Sarah Benowitz
Matthew Benvenuta
Lillian Bobrowski
Nicholas Bognar
Maximus Botcho
Justin Burke
Brileigh Buttery
Gianna Buzzelli
Scarlet Campion
Jeremiah Christman
Sarah Comune
Jessica Conklin
Dagen Crispin
Mia D’Aloia
Aydin Deane
Robert Debrecki
Giovanna DeGiglio
Stephen Dellagicoma
John DelVecchio
Shannon DeWilde
Kevin Docwra
Elisabeth Easter
Althea Edelstein
Alexander Eriksson
Kayla Filipowicz
Juceis Florez-Rohloff
Donovan Ford
Alexa Fritz
Nikole Garcia Torres
Sarah Gartner
Paige Hamlin
Zachary Johnson
Sophia Kitchen
Charles Kling
Anna Koenemund
Jenaya La Placa
Kaelin Lash
Dominic Lenoir
Prince Johnson Limos
Nicholas Locke
Ethan Massarone
Cam’rynn Matthews
Samantha McCauley
Emma McCook
Zachary McDowell
Jacob Miller
Zachary Mirkovic
Joseph Montalbano
Mattingly Moretti
Jaxon Neubig
Andrew Nowicki
Brianna Paez
Jeffrey Papienuk
Donna Paseler
Nicolas Patino
Rylee Perillo
Julian Pierre
Kathryn Ralicki
Alyssa Rappold
Margaret Redner
Isabel Riesenman
Alexandra Rockey
Darius Rodriguez
Jaclyn Romano
Samantha Ryba
Jocelyn Sibley
Rileigh Slufik
Madelyn Stillman
Jack Strianse
Allyssa Struck
Ava Tecchio
Michael Tooey
Brenna Traverso
Chase Tyburczy
Millie Urgiles
Victoria VanTassel
Dane Wells
Samantha Woodcock
Rebecca Wurst