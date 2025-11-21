x
Honor Roll: West Milford High School

West Milford High School /
| 21 Nov 2025 | 02:26

    First Marking Period

    High Honor Roll

    Grade 9

    Julianna Alvarez

    Joshua Bell

    Isabella Comeau

    Ariel DeJesus

    Elizabeth Donnelly

    Isabel Gibson

    William Graves

    Emma Hoffmann

    Emily Jakobczuk

    Michael Jakobczuk

    Jason Janis

    Elizabeth Kinney

    Mikaela Lovato

    Ava Martin

    Vanessa Matlosz

    Chase Miller

    Kayla Pengitore

    Cody Pinter

    Andrew Quinones

    Samantha Ramos

    Ryan Reilly-Bartscher

    Jackson Struble

    Logan Trout

    Eli Van Dunk

    Grade 10

    Luke Bosgra

    Isabella Castillo

    Kristina Conklin

    Sarah Foley

    Lauren Harmen

    Nathan Jordan

    Taylor Keegan

    Flynn Kennedy

    Allyson Kistler

    Joshua LoPorto

    Joselyn Manzarron

    Jordyn Maria

    Della Martin

    Benjamin Martone

    Rachel Maskerines

    Avery Mett

    Rebecca Montena

    Andrew Pham

    Delaney Piecuch

    Madison Piecuch

    Ella Ray

    Samantha Reams

    Mikayla Rogers

    Anthony Sierra

    Henry Space

    Philip Stinziano

    Marcus Uy

    Mason Vanasse

    Grade 11

    WednesdayBarker

    Matthew Carolan

    Jazmyn Clark

    Abigail Coppola

    Brendan Coscia

    Catherine Coyle

    Peyton Greenberg

    Gianfranco Iorlano

    Peyton Lowenstein

    Julia Meyer-Pflug

    John Parkin

    Kaydee Pena

    Raquel Petrasek

    Cameron Piecuch

    Julia Plewa

    Dalily Ripoll

    Irelynn Simm

    Ciera Swartz

    Reigan Thompson

    Grade 12

    Tyler Acanfrio

    Wyatt Becker

    Ava Brock

    Caroline Bruce

    Noah Christian

    Mia Church

    Kaitlyn Clarke

    Ciara Clinton

    Sarah DeGraff

    Kate Duffy

    Darcy Dutches

    Patrick Foley

    Sienna Franklin

    Brendan Garcia

    Matthew Garrick

    Hailey Geller

    Steven Gencarelli

    Michaela Gerst

    Xzavier Gray

    Elizabeth Green

    Sophie Grizzuti

    Stephen Harant

    Jacob Harmen

    Amanda Harvey

    Sarah Humble

    Ian Jorgensen

    Madeline Keates

    Alyssa Kral

    Alexis Kurpick

    Cameron Larionoff

    Claire Lerant

    Jack Lizza

    Skylar Locke

    Lindsay Longaker

    Grace LoPorto

    Paige Lotterman

    Leeanna Manzarron

    Ryley Marshall

    Tyrese Martin

    Shayla McPhee

    Cara Monahan

    Matthew Montena

    Aiden Mucklow

    Laura Pasquale

    Paige Polglaze

    Jacob Price

    Samuel Raupp

    Kayla Reul

    Jennifer Romano

    Cailey Rutkowski

    Selma Saydam

    Benjamin Scheffler

    Kyle Schwarzlow

    Ava Scrimenti

    Brody Scully

    Addyson Seidner

    Alana Surita

    Ava Torres

    Noelle Treloar

    Nicholas Triverio

    Sara Wardlaw

    Kayla Wolff

    Jeffrey Youngren

    Anna Youngren

    Eric Zheng

    Honor Roll

    Grade 9

    Sophia Acosta

    Meghan Allwood

    Jonathan Andrade

    Ryan Bauer

    Garrett Becker

    Dean Becker

    Shanora Bingham

    Jillian Bruce

    Dalia Campeau

    Isabella Campos

    Ruby Cardona

    Sophia Colon

    Addison Cury

    Veron Dauti

    Sophia DeFede

    Vincent DelBuono

    Isabella Delgado

    Clancy Doherty

    Gianna Dominguez

    Joseph Dulak

    Gavin Escolano

    Zachary Featherstone

    Mazen Ferguson

    Carissa Ferrara

    Joselyn Fleming

    Zachary Genardi

    Emma Gibson

    Mikayla Gonzalez

    Natalie Goodrich

    Shane Goodrich

    Claire Hazelman

    Hunter Henzley

    Sarah Igielski

    Riley Kapral

    Jayden Keegan

    Nicholas Koster

    Mackenzie Lamb

    Mikayla Lasenick

    Ethan Lasenick

    John Lee

    Maxwell Lizza

    Logan Lombardi

    Olivia LoPresti

    Giana Macario

    Michael Manzarron

    Riley McCall

    Lucas McCrum

    Elaina Milligan

    Jocelyn Moore

    Juliette Mucklow

    Alexis Nemeth

    Zachary Neubig

    Giancarlo Norcia

    Victor Padilla

    Ariella Paszkiewicz

    Natalie Pepera

    Dalayna Perez

    Lena Pugliese

    Logan Rembrandt

    Jake Riley

    Matthew Robles

    Stephanie Rosenthal

    Mage Roush

    Peyton Sibley

    Madison Stitzel

    Johan Tecuautzin Flores

    Thomas Tufaro

    Madison Vanasse

    Emma Wartownik

    Dylan Whritenour

    Grade 10

    Magally Adhiambo

    Aiden Allen

    Nicholas Blakesley

    Natasha Blauvelt

    Ethan Clarke

    Emma Dan

    Ryder Decker

    Angel DelGatto

    Brigitte Gigi Dent

    Sam DeRobertis

    Holden DeVore

    Arden Edelstein

    Cole Eisele

    Mila Escudero-Palmares

    Addisyn Fazio

    Maximillian Fuchs

    Jackson Gabel

    Therese Gomez

    Ella Goodell

    Alexander Hamblen

    Jake Harris

    Willow Hensley

    Sarah Herwig

    Leslie Huarcaya

    Ava Jauregui

    Truman Kane

    Logan Kannaley

    Kiernan Kelly

    Aalia Khan

    Isabella Kling

    Anna Kozuszko

    Kylie Lewandoski

    Andrew Lockwood

    Matteo Macaluso

    Luke Maslanek

    Tiernan Mason

    Samantha McConnell

    Wyatt McLaud

    Brendan Monahan

    William Montano

    Hunter Newirth

    Justin Nowicki

    Amber O’Connor

    James Pasquale

    Kacie Paszkiewicz

    Rylie Quazza

    Eleanor Redner

    Melisa Roci

    Benjamin Rodriguez

    Douglas Rowe

    Keira Salerno

    Ryan Schmerling

    Maycee Sondermeyer

    Maeve Stillman

    Paul Swan

    George Terp

    Addison Tyburczy

    Allison Warfield

    Sydney West

    Gianna White

    Joshua Wilson

    Willa Zachar

    Grade 11

    James Afflerbach

    Dean Alcime

    Jake Arata

    Logan Bakker

    Margherite Barca

    Tess Becker

    Ethen Biedenkapp

    Julia Biesiada

    Jan Bodzon

    Jaelyn Bosgra

    Natalie Breckinridge

    Emily Brownlee

    James Burghoffer

    Lucas Cardona

    Ashlyn Carter

    Joseph Casella

    John Castellitto

    Jacob Chacon

    Julian Chaim

    Eleny Chapman

    Cameron Choma

    Ryan Czeczuga

    Bryce Dages

    Logan Deaver

    Brandon DeRaffele

    Maxwell DeRobertis

    Alexander Easter

    James Featherstone

    Sophie Ferris

    Lyric Freire

    Brett Garzone

    Daniel Golas

    Jason Guenter

    Steve Gutierrez

    Madelyn Hammett

    Victoria Hernandez

    John Huang

    Maximus Ilyinskyy

    Kelsey Kaminskyj

    Ayden King

    Sonja Kleinfelder

    Hanna Kraminkina

    Giana Krupka

    Aleksandra Ljusic

    Robert Lockwood

    Dean Lombardo

    Daniel Lopez

    Tara Lucarello

    Gabriella Medina

    Owen Menier

    Isabella Miegoc

    Joseph Milone

    Tristan Mirrer

    Joshua Moreno

    Aaron Newton

    Louis Norcia

    Jake Oliveri

    Christopher Orsino

    Sibel Oruli

    Sinem Oruli

    Hope Otto

    Madeline Park

    Alyssa Pengitore

    Jazzier Perez

    Iron Pinedo

    Lyla Primavera

    Giovanni Ramos

    Michael Ray

    Cole Riley

    Sebastian Rodriguez

    Molly Santora

    Quentin Schwerner

    Julia Simmons

    Jacqueline Sloan

    Stephanie Soler

    Andrew Spagnuolo

    Donald Stinziano

    Marie Swan

    Zaineh Tawtah

    Brent Telesmanich

    Madison TenHoeve

    Sophia Topic

    Patrick Trembley

    Aaron Vinca

    Gina Vranch

    Gabriela Washington

    Aiden Wrocenski

    Grade 12

    Ayden Adams

    Grace Almaleh

    Maya Alvarado

    Braden Amundson

    Ethan Amundson

    Logan Amundson

    Charlee Battle

    Daniel Bauer

    Sarah Benowitz

    Matthew Benvenuta

    Lillian Bobrowski

    Nicholas Bognar

    Maximus Botcho

    Justin Burke

    Brileigh Buttery

    Gianna Buzzelli

    Scarlet Campion

    Jeremiah Christman

    Sarah Comune

    Jessica Conklin

    Dagen Crispin

    Mia D’Aloia

    Aydin Deane

    Robert Debrecki

    Giovanna DeGiglio

    Stephen Dellagicoma

    John DelVecchio

    Shannon DeWilde

    Kevin Docwra

    Elisabeth Easter

    Althea Edelstein

    Alexander Eriksson

    Kayla Filipowicz

    Juceis Florez-Rohloff

    Donovan Ford

    Alexa Fritz

    Nikole Garcia Torres

    Sarah Gartner

    Paige Hamlin

    Zachary Johnson

    Sophia Kitchen

    Charles Kling

    Anna Koenemund

    Jenaya La Placa

    Kaelin Lash

    Dominic Lenoir

    Prince Johnson Limos

    Nicholas Locke

    Ethan Massarone

    Cam’rynn Matthews

    Samantha McCauley

    Emma McCook

    Zachary McDowell

    Jacob Miller

    Zachary Mirkovic

    Joseph Montalbano

    Mattingly Moretti

    Jaxon Neubig

    Andrew Nowicki

    Brianna Paez

    Jeffrey Papienuk

    Donna Paseler

    Nicolas Patino

    Rylee Perillo

    Julian Pierre

    Kathryn Ralicki

    Alyssa Rappold

    Margaret Redner

    Isabel Riesenman

    Alexandra Rockey

    Darius Rodriguez

    Jaclyn Romano

    Samantha Ryba

    Jocelyn Sibley

    Rileigh Slufik

    Madelyn Stillman

    Jack Strianse

    Allyssa Struck

    Ava Tecchio

    Michael Tooey

    Brenna Traverso

    Chase Tyburczy

    Millie Urgiles

    Victoria VanTassel

    Dane Wells

    Samantha Woodcock

    Rebecca Wurst

